Blockchain-gestütztes nigerianisches Fintech integriert die KI-gestützte SONAR-Technologie von ThetaRay zur Steigerung der Wachstumschancen durch einen vertrauenswürdigen Service

Zone (vormals Appzone), das erste regulierte Layer-1-Blockchain-Netzwerk für Zahlungen in Afrika, und ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Transaktionsüberwachungs-Technologie, gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam an der Implementierung der Cloud-basierten SONAR-Lösung von ThetaRay arbeiten werden, um die Zone-Transaktionen in Nigeria auf illegale Aktivitäten und Sanktionsverstöße zu überwachen und zu überprüfen.

Zone is Africa's first Layer-1 blockchain network for payments. (Graphic: Business Wire)

Zone mit Hauptsitz in Lagos bietet großen Handels- und Geschäftsbanken, Zahlungsverkehrs-Fintechs, digitalen Banken und Finanzdienstleistern eine kostengünstige Echtzeitabwicklung von inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen in Inlands- und Digitalwährungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ThetaRay Zone die SaaS-basierte KI-Lösung SONAR zur Verfügung stellen, die bereits die ersten Anzeichen von raffinierten Versuchen zur Geldwäsche oder zur Umgehung von Finanzsanktionen und Beobachtungslisten erkennen und verhindern kann. Die Lösung wird Zone dabei helfen, die behördlichen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung vollständig zu erfüllen und seine Wachstumschancen durch die Bereitstellung eines vertrauenswürdigen und sicheren Dienstes zu erhöhen.

Die neue Zusammenarbeit ist Ausdruck der Expansion von ThetaRay auf dem nigerianischen Fintech-Zahlungsmarkt.

Zone ist Afrikas erstes dezentralisiertes oder Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk, das auf der Blockchain-Technologie basiert, die Zahlungstransaktionen ermöglicht, ohne auf Zwischenhändler angewiesen zu sein. Die dezentrale Architektur und die zugrundeliegende Technologie erhöhen die Zuverlässigkeit, vermeiden Streitigkeiten mit Kunden, senken die Betriebskosten und automatisieren die Kontenabstimmung auf der Backoffice-Ebene. Das Netzwerk ist eine echte Web-Scale-Infrastruktur mit einer ausreichend hohen Durchsatzkapazität für die Verarbeitung von über 50.000 Transaktionen pro Sekunde.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit ThetaRay. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt nach vorn in unserer Vision, ein einziges globales Netzwerk zu werden, das es ermöglicht, an jeden, mit jedem Mittel, in jeder Währung und auf die stets effizienteste und sicherste Art und Weise Zahlungen zu leisten", sagte Mitgründerin und Chief Operating Officer Elendu Uche.

"Durch die Integration mit ThetaRay haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erweitert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessert, und zugleich können wir unseren Nutzern eine schnellere Transaktionsverarbeitung innerhalb unseres dezentralen Zahlungsnetzwerks bieten. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit ThetaRay, um unseren Kunden auch weiterhin reibungslose Abläufe und zuverlässige Transaktionen zur Verfügung stellen zu können."

Als größte afrikanische Volkswirtschaft mit 200 Millionen Einwohnern beherbergt Nigeria das größte Fintech-Ökosystem Afrikas und mehr als 200 Fintech-Unternehmen. Die junge Bevölkerung des Landes hat den florierenden nigerianischen Fintech-Sektor vorangebracht, die Smartphone-Verbreitung erhöht und eine gezielte Regulierung zur Verbesserung der finanziellen Inklusion und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs vorangetrieben, berichtet das Marktforschungsunternehmen McKinsey.1 Der boomende Fintech-Markt trägt zur Verbesserung der finanziellen Eingliederung in Nigeria bei, wo mehr als 40 Prozent der Bevölkerung keine Bankverbindung haben.

"Zone ist führend in der nigerianischen Fintech-Innovation mit seiner Plattform, die in der Lage ist, das Finanzsystem durch integrative Dienstleistungen zu revolutionieren, die das Leben der Menschen positiv beeinflussen", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Durch den Einsatz hochentwickelter KI-Technologie zur Überwachung und Prüfung von Zahlungen wird Zone das Vertrauen in seine Dienste einbeziehen und so das Transaktionsvolumen, die Umsätze und die Zahl der Partner im Ökosystem erhöhen."

Die preisgekrönte ThetaRay-Lösung SONAR basiert auf einer proprietären Form der KI, der Intuition der künstlichen Intelligenz, die menschliche Voreingenommenheit ersetzt und dem System die Fähigkeit verleiht, Anomalien zu erkennen und Unbekanntes außerhalb des normalen Verhaltens zu finden, einschließlich völlig neuer Typologien. Sie ermöglicht Fintechs und Banken die Implementierung eines risikobasierten Ansatzes zur effektiven Identifizierung verdächtiger Aktivitäten und zur Erstellung eines Gesamtbildes der Kundenidentitäten, und das auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Auf diese Weise lassen sich sowohl bekannte als auch unbekannte Bedrohungen durch Geldwäsche sehr schnell aufspüren.

ThetaRay und Zone werden eine Kundenveranstaltung mit dem Thema "AI in Preventing Financial Crime: A New Normality" durchführen. Sie wird am 4. Mai in Lagos stattfinden und richtet sich an Führungskräfte aus der nigerianischen Banken- und Fintech-Branche. Zur Anmeldung gelangen Sie hier:

1 "Harnessing Nigeria's fintech potential", McKinsey, September 2020.

Über Zone

Zone (vormals Appzone) ist ein reguliertes Blockchain-Netzwerk, das Zahlungen und die Annahme von Zahlungen in digitalen Währungen ermöglicht. Unser Layer-1-Blockchain-Netzwerk digitalisiert Zahlungen in Fiat-Währungen und ermöglicht den Übergang zu digitalen Währungen, indem es zuvor ausgeschlossene Finanzinstitute in ein allumfassendes Zahlungsverkehrs-Ökosystem einbindet. Zone als Afrikas erstes reguliertes Layer-1-Blockchain-Netzwerk für den Zahlungsverkehr ermöglicht teilnehmenden Instituten, direkt miteinander in Verbindung zu treten und Zahlungstransaktionen ohne einen Zwischenhändler durchzuführen, während die Abwicklung, die Kontenabstimmung und das Klärungsmanagement vollständig automatisiert ablaufen. Wir arbeiten zusammen mit den klügsten Köpfen auf dem Kontinent daran, Finanzdienstleistungen zu digitalisieren und vollständig zu automatisieren. Unsere Mission ist es, jeden gespeicherten Geldwert mit Hilfe der Blockchain zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf www.zonenetwork.com.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen und ihre Umsätze zu steigern. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzorganisationen, die sich auf äußerst heterogene und komplexe Ökosysteme verlassen, profitieren in hohem Maße von den beispiellos niedrigen falsch-positiven und hohen Detektionsraten von ThetaRay.

Weitere Informationen zu ThetaRay finden Sie auf https://www.thetaray.com/

