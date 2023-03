Aus mehr als 500 weltweit eingereichten technischen Lösungen wurde Graforce beim Petronas Race2Decarbonise für seine Methan-Elektrolyse (Plasmalyse) in der Kategorie "Gas Flaring Reduction or Elimination" ausgezeichnet. Ziel des Wettbewerbs war es, die Entwicklung CO2-armer Verfahren zu beschleunigen und damit Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Das Abfackeln von Gas verursacht jedes Jahr über 400 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Die Methan-Elektrolyse-Technologie des Berliner Unternehmens Graforce erzeugt aus Fackelgas und anderen Kohlenwasserstoffen klimaneutralen Wasserstoff.

An Förderstätten rund um den Globus werden jährlich etwa 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbrannt. Dadurch werden wertvolle Ressourcen verschwendet und jedes Jahr mehr als 400 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Graforce hat dafür eine Lösung: Die Plasmalyse wandelt Methan und andere Kohlenwasserstoffe, die bislang abgelassen oder abgefackelt wurden, in sauberen Wasserstoff und festen Kohlenstoff um und erzeugt so klimaneutrale Energie.

Graforce ist das erste Unternehmen, das eine marktreife Technologie zur Dekarbonisierung der Fackelgasproduktion anbietet und die Emissionen weltweit drastisch reduziert. In Europa entstehen nur 2 Prozent der Emissionen durch das routinemäßige Abfackeln von Gas, aber weltweit werden enorme Mengen Energie verschwendet und gleichzeitig die Umwelt belastet.

"Wir können noch nicht auf fossile Energien verzichten, aber wir können die globalen Klimaziele dennoch erreichen, wenn Fackel- und Deponiegas, LNG, LPG oder Erdgas nicht mehr verbrannt, sondern in Wasserstoff und festen Kohlenstoff umgewandelt werden", sagte Dr. Jens Hanke, CTO von Graforce. "Die Auszeichnung ist ein Beweis dafür, dass mit der Plasmalyse jetzt eine Lösung existiert, die den Vorgaben der Methanemissionsverordnung der EU entspricht." Diese verpflichtet die Energiewirtschaft, ihre Emissionen massiv zu reduzieren, sobald die technischen Möglichkeiten am Markt verfügbar sind.

In den modularen Plasmalyse-Anlagen von Graforce spaltet ein hochfrequentes Plasmafeld, das aus erneuerbarem Strom erzeugt wird, Kohlenwasserstoffe wie Methan in ihre molekularen Bestandteile auf: Wasserstoff und festen Kohlenstoff. Der Wasserstoff kann dann zur emissionsfreien Strom- und Wärmeerzeugung verwendet werden. Hochreiner Kohlenstoff ist ein wertvoller Rohstoff für verschiedene industrielle Anwendungen (Stahl, Beton, Asphalt oder Bodenverbesserung). Da das CO2 langfristig in Produkten gebunden wird, ist diese Technologie auch die erste marktreife Alternative zu Carbon Capture Storage (CCS).

Im Vergleich zur Wasserelektrolyse benötigt die Plasmalyse nur ein Fünftel der elektrischen Energie, um die gleiche Menge an Wasserstoff zu erzeugen.

Über Graforce

Graforce ist ein deutsches Wasserstofftechnologie-Unternehmen. Seine Power-to-X-Anlagen produzieren CO2-freien oder CO2-negativen Wasserstoff und synthetische Rohstoffe mit höchster Effizienz und geringeren Infrastrukturkosten im Multi-Megawatt-Bereich. Damit dekarbonisiert Graforce fossile Energien, Industriezweige sowie den Wärme-, Verkehrs- und Gebäudesektor. Das Unternehmen arbeitet derzeit an strategischen Partnerschaften, um seine Wasserstofftechnologie schnell weltweit zu verbreiten.

