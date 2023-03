Kürzlich erreichte die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) bei 15,26 € ihr Allzeittief. Am Mittwoch klettert das Papier zurück auf 16,60 € und notiert damit ca. +6,6% höher als am Vortag. Ist das ein Zeichen für Hoffnung in den Wert? Vonovia mit Sitz in Bochum verwaltet und vermietet Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Durch die Übernahmen des Konkurrenten Deutsche Wohnen ist das Unternehmen zum größten Immobilienkonzern Europas avanciert ...

