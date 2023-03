Dreist, dreister, Steinhoff (WKN: A14XB9): Nachdem die Aktionäre den Unternehmenslenkern letzte Woche in einer denkwürdig-skurrilen HV eins ausgewischt haben, folgt nun die Revanche: Das Management zaubert einen neuen Restrukturierungsplan aus dem Hut, der in jedem Fall ein böses Ende für die Anteilseigner vorsieht. Die Steinhoff International Holding ist ein weltweit tätiger Einzelhandelskonzern mit Sitz in Amsterdam und operativer Zentrale in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...