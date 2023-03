Am deutschen Aktienmarkt ist heute wieder ein Erholungsversuch angesagt. Der DAX versucht sich wieder an der 15.200 Punkte-Marke. Experten sehen dennoch keinen riesigen Andrang am Aktienmarkt nach dem jüngsten Banken-Beben. Dafür punktet Infineon mit der überraschenden Anhebung der Prognose für das zweite Halbjahr. Was von Infineon in Zukunft zu erwarten ist und was der Handelstag heute bereit hielt, erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing. am Abend.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen ...

