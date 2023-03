Die Rohöl-Futures sind am Mittwoch auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Wochen geklettert. Ein Rückgang der US-Lagerbestände und eine Unterbrechung irakischer Lieferungen trieben die Preise in die Höhe.Von Joseph AdinolfiMarketWatchÜbersetzung: Thomas SteerDer Preis für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate für Mai stieg laut FactSet-Daten an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) um 87 Cent bzw. 1,2 Prozent auf 74,18 Dollar pro Barrel. Die weltweite Referenzsorte Brent-Rohöl verzeichnete ...

