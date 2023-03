EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Frankfurt am Main/Hamburg, 29. März 2023 - Die zur action press AG (Frankfurt) gehörende Bildagenturgruppe ddp (Hamburg) bietet ihre Bilder weltweit auf Reuters Connect an. Die von der britisch-kanadischen Nachrichtenagentur Reuters betriebene Plattform gehört zu den größten Marktplätzen für multimediale Inhalte. Dort können Medien- und Nichtmedienkunden aus allen Teilen der Erde digitale Assets von Reuters sowie mehr als neunzig weitere Contentpartner lizensieren, darunter nun ddp. Auf Reuters Connect bietet ddp eine Auswahl ihrer Bildberichterstattung aus den deutschsprachigen Ländern sowie weitere internationale Highlights, darunter Nachrichten, Sport, Prominente, Entertainment sowie Reportagen und Feature-Bilder. Zu dem Angebot gehören ebenso Bilder der schwedischen Bildagentur Stella Pictures, die seit Juni 2022 zu 100 Prozent zu der ddp-Gruppe angehört. Der Start der Zusammenarbeit mit Reuters Connect erfolgt pünktlich zu Beginn des ersten Staatsbesuches in Deutschland des britischen König Charles. ddp bietet nun Medienorganisationen weltweit via Reuters Connect Bilder zu allen wichtigsten Etappen der historischen Reise an.

Rückfragen: - Vicente Poveda, CEO ddp media GmbH: vicente.poveda@ddpimages.com

ddp media GmbH Straßenbahnring 7 20251 Hamburg +49 40 73 44 60 100 +49 170 2854 213

Vorstand action press AG: - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de , +49 171 60 333 20 - Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de , +49 172 253 73 03 https://www.actionpress-ir.de



