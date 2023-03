(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.03.2023 - Technologiewerte bewegen sich am Mittwoch auf breiter Front nach oben. TecDAX und auch NASDAQ können zulegen. In Frankfurt ziehen Infineon und Manz an, in New York klettern Nvidia und Amazon.com. Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 15.291 Punkte, gestützt von Infineon, Vonovia und Adidas. Auf der anderen Seite stehen Mercedes-Benz, Siemens Healthineers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...