NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar schärft seine optimistische Prognose noch einmal nach. 2023 dürften sich die Geschäfte noch besser entwickeln als bisher gedacht, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwochabend in Niestetal mit. So soll der Umsatz auf 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro klettern und damit an beiden Enden der Prognosespanne 100 Millionen Euro höher ausfallen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 135 bis 175 Millionen Euro bleiben, was an beiden Enden 35 Millionen mehr entspricht.

Bereits im ersten Quartal sah der Vorstand deutliche positive Anzeichen für eine gute Geschäftsentwicklung. So sei die Lieferfähigkeit deutlich besser als im Vorjahreszeitraum und die Auslastung im Produktionsbereich höher. Saisonal kämen zudem geringere Kosten auf das Unternehmen. Für das erste Quartal dürfte SMA Solar damit 340 bis 350 Millionen Euro erlöst haben. Davon bleiben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 50 bis 60 Millionen als operatives Ergebnis (Ebitda) übrig. Im entsprechenden Vorjahresquartal lag der Umsatz bei 221 Millionen Euro, das Betriebsergebnis bei 15 Millionen Euro.

Anleger zeigten sich hocherfreut. Der Aktienkurs von SMA Solar stieg auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent./ngu/he