Hamburg, 29. März 2023. Die ALBIS Leasing AG (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, wird nach den heute gewonnenen Erkenntnissen aus der Konzernabschlusserstellung aufgrund von Einmaleffekten nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ein Konzernergebnis nach IFRS zwischen EUR 1,2 Mio. und EUR 1,6 Mio. vor Steuern erzielen. Der Prognoserahmen von EUR -0,5 bis EUR +0,5 Mio. vor Steuern wird damit deutlich übertroffen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern nach HGB bleibt von diesen Effekten unberührt und wird weiterhin voraussichtlich EUR 0,4 Mio. betragen. Ursächlich für die Veränderung des Konzernergebnisses nach IFRS vor Steuern gegenüber dem unterjährigen Reporting und der Prognose ist im Wesentlichen ein positiver Einmaleffekt von EUR 0,6 Mio., der aus einer kritischen Überprüfung der bisher angewandten Methode zur Bewertung der Nachgeschäftserlöse resultiert. Daraus folgend wurden im Rahmen der Konzernabschlusserstellung überhöhte Abzinsungseffekte aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zurückgenommen. Weiterhin führte das gestiegene Zinsniveau zu einer höheren Bewertung von Zinsabsicherungsgeschäften von EUR 0,2 Mio. Ebenfalls ergebniserhöhend wirkte sich die positiver als zunächst prognostizierte Risikolage in der Gastronomiebranche aus, die zu einer Rücknahme gebildeter Risikovorsorge in Höhe von EUR 0,3 Mio. führte. Für das Jahr 2023 geht der Vorstand aktuell von einem Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern aus, welches über dem des Jahres 2022 liegen wird. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing AG Anke Thielemann Ifflandstraße 4 22087 Hamburg T +49 (0) 40 808100 401 M +49 (0) 173 8581291 anke.thielemann@albis-leasing.de

