Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Micron, AMC, Alibaba und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Micron Technology NVIDIA Lululemon AMC Entertainment Alibaba C3.ai First Republic Bank Tesla Apple AMD

Die Befürchtungen hinsichtlich der Stabilität des Bankensektors haben sich nach einer Woche ohne Katastrophe und Gesprächen über weitere Unterstützung von offizieller Seite beruhigt. Die Nachricht, dass First Citizens BancShares die Einlagen und Kredite der gescheiterten Silicon Valley Bank übernimmt, sorgt ebenfalls für Unterstützung. Die Nerven werden jedoch auf die Probe gestellt, nachdem die Behörden Pläne für eine umfassende Umgestaltung der Vorschriften vorgestellt haben, um die Sorgen über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank zu zerstreuen. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Michael Barr, hat bereits angedeutet, dass dies wahrscheinlich zu strengeren Kapital- und Liquiditätsstandards führen wird. Die Stresstests könnten schwieriger werden und ein breiteres Spektrum von Szenarien abdecken, und es könnte zu weiteren Einschränkungen für kleinere Banken und zu Anpassungen der Liquiditätsvorschriften kommen. Auch die Einlagensicherung könnte von der derzeitigen Obergrenze von 250.000 Dollar angehoben werden.

Micron Technology Aktien steigen, nachdem der Hersteller von Speicherchips mit einem besseren Margenausblick als von der Wall Street prognostiziert die Hoffnung geweckt hat, dass die Probleme des Unternehmens überwunden sind. Die Umsätze sanken im dritten Quartal in Folge, und das Unternehmen blieb zum zweiten Mal in Folge in den roten Zahlen, da die schwächere Nachfrage weiterhin auf die Umsätze und Preise drückte. Micron sagte jedoch, dass der Umsatz im ersten Quartal 2023 rund 3,9 Milliarden Dollar betragen wird, was über der Schätzung von 3,75 Milliarden Dollar liegt. Die Lagerbestände der Kunden werden besser, und wir erwarten eine allmähliche Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche", sagte CEO Sanjay Mehrota. Micron überzeugte die Anleger auch mit der Ankündigung, 15 % der Belegschaft abzubauen, mehr als die ursprünglich vor drei Monaten angekündigten 10 %, und die Investitionen um etwa 40 % zu kürzen, um zu zeigen, dass das Unternehmen seinen Fokus auf die Rentabilität verstärkt. Morgan Stanley äußerte sich anerkennend über die Leistung des Unternehmens in einem schwierigen Umfeld", erklärte jedoch, dass die schwierigen Bedingungen die Aktie bis zum nächsten Aufschwung belasten werden. KeyBanc sagte, dass sich die Erwartungen für eine Erholung weiter verzögern, sah sich aber durch "Anzeichen einer Bodenbildung" ermutigt. JPMorgan hob heute Morgen sein Kursziel von $ 65 auf $ 75 an, während BofA Global Research seine Einschätzung von $ 58 auf $ 68 anhob.

Die besseren Aussichten beflügeln heute Morgen auch andere Halbleiteraktien. NVIDIA legt zuund ist laut Dow Jones Market Data auf dem besten Weg, zum Ende des ersten Quartals die beste Quartalsperformance seit mehr als zwei Jahrzehnten zu erzielen, nachdem die Aktie seit Anfang 2023 um fast 85 % gestiegen ist. NVIDIA hat sich deutlich besser entwickelt als seine Konkurrenten und der breite Markt, da die Aussichten im Bereich der künstlichen Intelligenz immer interessanter werden. Der Rivale AMD legte um 1,2 % zu und ist seit Jahresbeginn um fast 48 % gestiegen.

AMC Entertainment steigt und erreicht ein Zwei-Wochen-Hoch, nachdem die Aktie gestern aufgrund von Spekulationen, dass die Kinokette von Amazon übernommen werden könnte, in die Höhe schoss. In einem Blog auf The Intersect wurde behauptet, dass Amazon Investmentberater entsandt hat, um Übernahmepläne für AMC zu prüfen, aber auch, dass der Big Tech-Riese warten könnte, bis sich der Aktienkurs von AMC verschlechtert, bevor er einen Schritt macht. Dies war ein dringend benötigter Katalysator für AMC, dessen Aktie im letzten Jahr um 83 % gefallen ist. Wedbush sagte, es sei unwahrscheinlich, dass Amazon den Sprung für AMC wagen würde, und erklärte, es wäre "besser dran, ein Stück von Cineworld zu kaufen", das heute in London um 10 % gestiegen ist. Letztendlich glauben wir nicht, dass AMC angesichts seiner massiven Verschuldung (4,6 Mrd. $ Nettoverschuldung) und seiner überhöhten Bewertung ein wahrscheinliches Übernahmeziel ist", so Wedbush.

Die ADRs von Alibaba sind leicht gefallen, nachdem das Unternehmen gestern einen Anstieg von 14 % verzeichnete und ein Monatshoch erreichte, nachdem es die Märkte mit der Ankündigung seines bisher größten Umstrukturierungsplans in Aufregung versetzt hatte, in dessen Rahmen sich der chinesische Riese in sechs separate Geschäftsbereiche aufteilen wird, die ihr eigenes Kapital aufbringen und individuelle Börsengänge in Erwägung ziehen werden. Die Tatsache, dass das Unternehmen eine derart radikale Umstrukturierung vorantreibt, hat die Zuversicht gestärkt, dass die Aufsichtsbehörden ihren Griff lockern und den Weg für mehr Flexibilität ebnen. Bei den sechs Einheiten handelt es sich um die Cloud Intelligence Group, die Taobao Commerce Group, die Local Services Group, die Cainiao Smart Logistics Group, die Global Digital Commerce Group und die Digital Media & Entertainment Group, von denen die meisten von einem eigenen CEO geleitet werden. Alibaba wird zu einer Holdinggesellschaft, da sie als Einzelunternehmen eine bessere Bewertung erzielen können als als Gruppe. Alibaba will heute auf einer Konferenz weitere Details bekannt geben.

Tesla notiert heute höher. Der chinesische Konkurrent BYD sagte, er habe keine Pläne, in absehbarer Zeit in den US-Markt einzutreten, und meldete einen 11-fachen Anstieg der Gewinne im vierten Quartal. BYD sagte, es könne trotz des Preiskriegs in China profitabel bleiben, nachdem mehr als 40 Autohersteller, darunter auch Tesla, mit Preissenkungen begonnen haben, um die Nachfrage anzukurbeln. BYD, das einen führenden Marktanteil in China hat, expandiert in andere Länder, darunter Großbritannien und Australien, aber die USA scheinen vorerst vom Tisch zu sein, was für Tesla-Aktionäre eine willkommene Nachricht sein wird.

Die Lucid Group, ein kleinerer Hersteller von Elektrofahrzeugen, legt zu, nachdem sie angekündigt hat, 1.300 Stellen zu streichen, was etwa 18 % ihrer Belegschaft entspricht, um sich stärker auf die Rentabilität zu konzentrieren. Entlassungen werden auf allen Ebenen und in allen Abteilungen vorgenommen, während alle nicht kritischen Ausgaben ebenfalls überprüft werden. Kleinere Unternehmen haben es schwer, denn die Preissenkungen der größeren Konkurrenten erschweren den Wettbewerb, zumal sie ihre Produktion noch immer von einer niedrigeren Basis aus hochfahren und Barmittel verbrauchen.

