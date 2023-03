Die wichtigsten Ergebnisse zeigen, dass 98 der Technologieführer von der zunehmenden Komplexität der Cloud betroffen sind, wodurch Fragen der Cybersicherheit und Kostenoptimierung in den Vordergrund rücken

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute den Cloud Complexity Report 2023 veröffentlicht, eine globale Studie, die untersucht, wie Technologie-Entscheider mit den Cloud-Anforderungen der digitalen Transformation und KI-Initiativen sowie der Komplexität von Multi-Cloud-Umgebungen umgehen. Der Bericht ergab, dass 98 der leitenden IT-Führungskräfte in irgendeiner Weise von der zunehmenden Cloud-Komplexität betroffen sind, was zu schlechter IT-Leistung, Umsatzeinbußen und Hindernissen für das Unternehmenswachstum führen kann.

"Unser globaler Forschungsbericht zeigt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Technologieführer ihre Cloud-Initiativen betrachten und managen", sagt Ronen Schwartz, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage, NetApp. "Mit der zunehmenden Verbreitung der Cloud und den immer schneller werdenden Innovationen in den Unternehmen wächst der Druck auf die Technologieführer, mit mehreren Prioritäten gleichzeitig zu jonglieren, was viele dazu veranlasst, das Management von Effizienz und Sicherheit in dieser neuen Umgebung zu überdenken."

"Unsere globalen Umfragedaten zeigen die extreme Komplexität moderner IT-Umgebungen und den Druck, unter dem Technologieverantwortliche stehen, um messbare Ergebnisse aus Cloud-Investitionen zu erzielen", sagt Gabie Boko, Chief Marketing Officer, NetApp. "Wir bei NetApp haben das Komplexe durch unseren Ansatz vereinfacht, der es Technologieführungskräften ermöglicht, die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen, Kosten zu senken und die Konsistenz, Flexibilität und Flexibilität in On-Premises- und Cloud-Umgebungen zu verbessern."

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Die Komplexität der Cloud erreicht einen Wendepunkt

Die Datenkomplexität hat für Unternehmen weltweit einen Siedepunkt erreicht, und Führungskräfte aus dem technischen Bereich spüren den Druck, die Auswirkungen auf das Geschäft einzudämmen. Allerdings können technische und organisatorische Herausforderungen ihre Cloud-Strategien bremsen. 88 geben an, dass die Arbeit in verschiedenen Cloud-Umgebungen ein Hindernis darstellt, während 32 Schwierigkeiten haben, sich auf eine klare Vision auf Führungsebene zu einigen.

Globaler Kontext: Als ihre größte Sorge, wenn die Datenkomplexität nicht bewältigt wird, nennen die folgenden Regionen:

Cybersecurity: Frankreich, Spanien und Australien/Neuseeland

Skepsis gegenüber der Führung: Frankreich, Spanien, Japan

Ineffiziente Nutzung in der gesamten Organisation: Australien/Neuseeland

Mangelnde Transparenz: Japan

Führungskräfte wollen Cloud-Ergebnisse und zwar sofort

Nachhaltigkeit hat sich zu einem unerwarteten Cloud-Treiber entwickelt, da fast acht von zehn Führungskräften aus dem Tech-Bereich ESG-Ergebnisse als entscheidend für ihre Cloud-Strategie bezeichnen. Die Kapitalrendite (ROI) ist jedoch ein Anliegen der Führungskräfte. 84 der Tech-Führungskräfte geben an, dass von ihrer Cloud-Strategie bereits Ergebnisse im gesamten Unternehmen erwartet werden.

Globaler Kontext:

Nahezu die Hälfte der Führungskräfte (49 %) gibt an, dass bei Diskussionen über Cloud-Strategien häufig oder immer Kostenaspekte zur Sprache kommen.

Datenregulierung und Compliance sind weitere Cloud-Treiber, wobei verschiedene lokale Vorschriften ihre Multi-Cloud-Strategie meist oder teilweise fördern.

Tech-Führungskräfte erwägen KI als mögliche Lösung

Im nächsten Jahr wird mehr als ein Drittel (37 %) der Führungskräfte in der Technikbranche angeben, dass die Hälfte oder mehr ihrer Cloud-Bereitstellungen durch KI-gesteuerte Anwendungen unterstützt werden. Fast die Hälfte der technischen Führungskräfte in kleineren Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern erwartet, dass sie im nächsten Jahr die 50 %-Marke erreichen werden, und 63 bis 2030, während größere Unternehmen zurückbleiben.

Globaler Kontext:

Die USA sind in EMEA und APAC führend bei den Plänen, im nächsten Jahr KI-gesteuerte Cloud-Anwendungen einzusetzen, wobei Frankreich und Japan in ihren Regionen die Ausreißer sind.

Die Skalierung von KI hat in der EMEA- und APAC-Region oberste Priorität, während sie in den USA an zweiter Stelle steht, hinter der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

"Der globale Forschungsbericht von NetApp zeigt eine Diskrepanz zwischen den Führungskräften außerhalb der IT und denen innerhalb der IT auf insbesondere die Führungskräfte, die an der Umsetzung der Cloud arbeiten, sind am stärksten mit den Kosten- und Komplexitätsproblemen konfrontiert, während diejenigen außerhalb der IT diese noch nicht vollständig verstehen. Bei der Umstellung auf die Cloud sehen sich die Führungskräfte mit Herausforderungen konfrontiert, die den Anbietern Raum lassen, diese aktuellen oder noch zu entdeckenden Probleme anzugehen", so Randy Kerns, Senior Strategist Analyst bei der Evaluator Group. "Da die Kunden Bedenken bei der Cloud-Implementierung äußern, haben die Anbieter die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln und anzubieten, die den Prozess vereinfachen."

Da Unternehmen zunehmend auf Multi-Cloud-Umgebungen umsteigen, möchte NetApp Engpässe bei der Effizienz beseitigen, indem es IT-Leitern ermöglicht, ihre Systeme über eine einzige, optimierte Benutzeroberfläche zu managen. Mit seinem weiterentwickelten Cloud-Ansatz ist NetApp Vorreiter für die nächste Generation des Cloud-Managements und -Speichers und stattet Teams mit den Tools aus, die sie benötigen, um mit den im oben genannten Forschungsbericht beschriebenen Schlüsseltrends (z. B. Kostenoptimierung, Risikobewertung und nachhaltiger Betrieb) Schritt zu halten.

Weitere Informationen sowie den vollständigen Bericht und die Infografik finden Sie im Cloud Complexity Report 2023.

Methodik

NetApp hat in Zusammenarbeit mit Wakefield Research im November 2022 eine quantitative Studie unter 1.300 Führungskräften aus dem Technologie- und Datenbereich in Unternehmen in 9 Märkten durchgeführt: USA, EMEA (Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien) und APAC (Indien, Japan, Singapur und Australien/Neuseeland). Zum Zeitpunkt des Abschlusses hatten alle Teilnehmer Positionen inne, die als "Direktorenebene und höher" eingestuft wurden, und arbeiteten in den Abteilungen IT, IT-Infrastruktur, Cloud-Infrastruktur und Datentechnik.

