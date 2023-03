Die Kopplung von Vaultree an AlloyDB for PostgreSQL von Google Cloud bringt die FHSE-Technologie (Fully Homomorphic and Searchable Encryption) in die Cloud

Vaultree, der führende Anbieter im Bereich der Data-in-Use-Verschlüsselung, meldete heute, dass es die Einstufung als Google Cloud Ready AlloyDB für AlloyDB for PostgreSQL erhalten hat. Dabei handelt es sich um den neuesten vollständig verwalteten PostgreSQL-kompatiblen Datenbankdienst von Google Cloud für anspruchsvollste Datenbank-Workloads in Unternehmen.

Dieser Meilenstein der Markterweiterung folgt auf die erfolgreiche Serie-A-Finanzierungsrunde von Vaultree mit einem Volumen von 12,8 Millionen US-Dollar, auf die Auswahl als einziger irischer Empfänger von Fördermitteln des European Innovation Council (EIC) und auf die Berufung von Rinki Sethi, eines renommierten Veteranen der Technologiebranche, in den Vorstand des Unternehmens.

Google Cloud Ready AlloyDB ist eine neue Einstufung für Lösungen von Google Cloud Technologiepartnern, die eine Integration mit AlloyDB bieten. Die Partner haben in enger Kooperation mit Google Cloud daran gearbeitet, ihre Lösungen um die Unterstützung von AlloyDB zu erweitern und bestehende Funktionen zu optimieren. Mit dieser Einstufung werden die Lösungen der Partner gewürdigt, die eine Reihe von funktionalen Kernanforderungen erfüllen und in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsteams von Google Cloud validiert wurden.

"Die Einstufung als Google Cloud Ready AlloyDB zeigt, dass die von Vaultree bereitgestellten Datenverschlüsselungsfunktionen durch Google Cloud für die Integration mit AlloyDB geprüft wurden, damit unsere Kunden von einem hervorragenden Service profitieren", so Ritika Suri, Director des Bereichs Technology Partnerships von Google Cloud.

Mit dem Erhalt dieser Einstufung hat Vaultree bewiesen, dass sein Produkt eine Reihe von Kernfunktionen und Interoperabilitätsanforderungen für die Integration mit AlloyDB erfüllt und die Dokumentation optimiert hat, um das Onboarding für die Kunden beider Unternehmen zu erleichtern. Mit dieser Einstufung haben die Kunden die Gewissheit, dass die Produkte von Vaultree, die sie heute nutzen, gut mit AlloyDB zusammenarbeiten und dass sie bei der Evaluierung Zeit einsparen.

Als Teilnehmer an dem Programm profitiert Vaultree von noch mehr Möglichkeiten, mit den Teams von Google Cloud Partner Engineering und AlloyDB eng zusammenzuarbeiten und gemeinsame Roadmaps zu entwickeln.

Das Ökosystem von Google Cloud ist darauf ausgerichtet, die digitale Transformation in der Wirtschaft zu unterstützen. Durch diese Partnerschaft bietet Vaultree seinen Kunden die Möglichkeit, mithilfe einer zuverlässigen, schnellen und nahtlosen Integration des fortschrittlichsten Verschlüsselungsprodukts auf dem Markt Komplettlösungen zu nutzen und sich vom Risiko der Offenlegung von Klartextdaten zu befreien.

"Es wird immer Sicherheitsverletzungen oder Datenlecks geben, ganz gleich wie viele Tools in der ersten Verteidigungslinie eingesetzt werden. Doch die zweite Verteidigungslinie, die Verschlüsselung, wurde jahrzehntelang vernachlässigt, da Daten immer noch entschlüsselt werden müssen, bevor man mit ihnen arbeiten kann", so Tilo Weigandt, COO und Mitbegründer von Vaultree. "Unser Ziel ist es, dieses Problem mit unserem Produkt zu beenden und Unternehmen dabei zu unterstützen, nicht nur vorschriftskonform, sondern auch sicher und sorgenfrei arbeiten zu können."

Vaultree mit AlloyDB for PostgreSQL von Google Cloud erfüllt dieses Ziel. Das Produkte ermöglicht es Kunden zu entscheiden, was sie verschlüsseln möchten. Sie können ihre eigenen Schlüssel verwalten, ohne sich einarbeiten oder bestehende Abfragesprachen, Datenstrukturen, Architekturen, Netzwerktopologien oder Richtlinien/Berechtigungen ändern zu müssen und das alles bei nur minimalen Leistungseinbußen in der Cloud.

"Wir ebnen den Weg in ein neues Zeitalter des cloud-basierten Datenschutzes, indem wir die weltweit erste Data-in-Use-Lösung mit permanenter Verschlüsselung sowie mit unübertroffener Leistung und Einfachheit entwickeln und anbieten, die von Vaultree mit AlloyDB for PostgreSQL von Google betrieben wird", so Ryan Lasmaili, CEO und Mitbegründer von Vaultree. "Die Kooperation mit Google Cloud bietet uns die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Freiheit, mit einem führenden Unternehmen in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche gemeinsam Innovationen zu schaffen und dabei die besten Datenschutzlösungen für Unternehmen aller Art zu entwickeln, die Sicherheit und Rentabilität zu verbessern und die digitale Transformation zu beschleunigen."

Weitere Informationen über das Know-how von Vaultree mit AlloyDB erhalten Sie hier. Weitere Informationen über Google Cloud Ready AlloyDB und die Vorteile des Systems erhalten Sie hier.

Über Vaultree

Vaultree hat die weltweit erste voll funktionsfähige Data-in-Use-Verschlüsselungslösung entwickelt, die das grundlegende Sicherheitsproblem der Branche löst: die dauerhafte Verschlüsselung von Daten, selbst im Falle eines Lecks. Vaultree ermöglicht es Unternehmen, unter anderem aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen/Pharma, die großen finanziellen, cybertechnischen, rechtlichen und geschäftlichen Risiken einer Datenpanne mit Klartextdaten zu minimieren. Mit Vaultree können Unternehmen allgegenwärtige Daten in großem Umfang verarbeiten, durchsuchen und berechnen, ohne jemals Verschlüsselungscodes aushändigen oder serverseitig entschlüsseln zu müssen. Sollte es zu einem Leck kommen, bleibt die Data-in-Use-Verschlüsselung von Vaultree bestehen und macht die Daten für böswillige Akteure unbrauchbar. Die Integration von Vaultree in bestehende Datenbanktechnologien erfolgt nahtlos und erfordert keine Technologie- oder Plattformänderungen. Vaultree ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Irland und in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaultree.com.

