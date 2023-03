Der Solartechnikhersteller SMA Solar schärft seine Prognose noch einmal nach und blickt nun noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Die Anleger zeigten sich davon am Abend hocherfreut: Im nachbörslichen Handel bei Tradegate baut der SDAX-Titel ihren Vorsprung auf mehr als fünf Prozent aus.Im laufenden Jahr dürften sich die Geschäfte von SMA Solar noch besser entwickeln als bisher gedacht, teilte Unternehmen am Mittwochabend mit. So soll der Umsatz auf 1,45 bis 1,60 Milliarden Euro klettern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...