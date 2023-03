Top-Wissenschaftler:innen und bekannte Tech-Größen fordern eine sofortige, mindestens sechsmonatige Pause bei der Entwicklung noch mächtigerer KI-Systeme. Das sind ihre Bedenken. Das Moratorium soll mindestens ein halbes Jahr andauern. In dieser Zeit sollen keinerlei KI-Modelle trainiert werden, die mächtiger als GPT-4 sind. Sollte sich die Branche nicht daran halten, müsse notfalls die Staatengemeinschaft eingreifen. Gefordert wird das in einem offenen Brief, den einige bekannte KI-Wissenschaftler:innen unterzeichnet ...

