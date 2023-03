Apple hat den Termin für die hauseigene Entwicklerkonferenz WWDC 2023 angekündigt. Im Zuge der Veranstaltung wird der Konzern mit hoher Wahrscheinlichkeit erste Einblicke in iOS 17 und macOS 14 gewähren - und vielleicht gibt es das erste MR-Headset zu sehen. Apple hat angekündigt, dass die Worldwide Developers Conference (WWDC) am 5. Juni 2023 beginnen wird. Die gesamte Veranstaltung wird vom 5. bis zum 9. Juni in einem Online-Format stattfinden. Wie im vergangenen Jahr, zur WWDC 2022, lädt das Unternehmen am ersten Tag der Konferenz einige Gäste zu einer Vor-Ort Veranstaltung im Apple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...