Thermo Fisher Scientific, der Weltmarktführer im Dienste der Wissenschaft, und Arsenal Biosciences, Inc. (ArsenalBio), ein Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten für Zelltherapien zur Entwicklung neuartiger CAR-T-Zelltherapien (chimärer Antigenrezeptor) für solide Tumore, gaben heute die Aktualisierung ihrer strategischen Zusammenarbeit zur weiteren Entwicklung des Herstellungsverfahrens für neuartige Krebsbehandlungen bekannt. Diese forschungs- und verfahrensentwicklungs-orientierte Zusammenarbeit versetzt ArsenalBio in die Lage, ein robustes Herstellungsverfahren für seine programmierbaren autologen T-Zellen der nächsten Generation zur Krebsbehandlung zu entwickeln.

ArsenalBio konnte vor Kurzem die Überleitung seines führenden Produktkandidaten in das klinische Herstellungsverfahren seiner autologen ICT-Therapie für platinresistenten Eierstockkrebs ermöglichen. Die Arbeit von ArsenalBio an der Entwicklung multifunktionaler CAR-T-Zell-Therapien wird durch das CTS-Produktportfolio (Cell Therapy Systems) von Fisher ermöglicht, darunter das Gibco CTS Xenon Electroporation System und das Gibco CTS Rotea Counterflow Centrifugation System.

"Unsere programmierbare Zelltherapie-Technologie verfügt über das Potenzial, Patienten mit aggressiven und komplexen Krebserkrankungen zu unterstützen, die gegenwärtig nur über wenige Behandlungsoptionen verfügen", so Ken Drazan, M.D., Mitbegründer und CEO von ArsenalBio. "Um das Versprechen dieser Technologie bei den Patienten einzulösen, müssen wir den Übergang zur klinischen Entwicklung in kürzester Zeit und maßstabsgerecht durchführen. Unsere Beziehung zu Thermo Fisher ermöglicht uns die Kombination seiner praxisgerechten Lösungen und seines internen Wissens mit dem innovativen Konzept unseres Teams für klinische Forschungs- und Verfahrensentwicklungskompetenz zur Herstellung der Produkte von ArsenalBio und Erforschung künftiger therapeutischer Innovationen."

Thermo Fisher begann seine Zusammenarbeit mit ArsenalBio im Jahr 2020, um ArsenalBio zu unterstützen, die Herausforderungen in Zusammenhang mit der Zelltherapie-Herstellung durch die Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklung eines Genbearbeitungsverfahrens im klinischen Maßstab zu meistern. Darüber hinaus erhält ArsenalBio frühen Zugang zur neuesten Gerätetechnik und den modernsten Reagenzien von Thermo Fisher.

"Durch die Zusammenarbeit mit ArsenalBio als einem Vorreiter für ein neuartiges Behandlungskonzept für solide Tumore unter Anwendung spezifischer T-Zell-Therapien vergrößern wir die Therapievielfalt für diejenigen, die innovative Behandlungen am dringendsten benötigen", so Betty Woo, Vice President of Cell, Gene and Advanced Therapies, Thermo Fisher. "Durch unser Cell Therapy Collaboration Program ermöglichen wir die Branchenverlagerung von einem reaktiven zu einem proaktiven Prozess durch die Anwendung unserer biologischen und technischen Expertise zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Therapieproduktion und Nutzung eines erweiterten weltweiten Zugangs zu den Patienten."

Das CTS-Produktportfolio von Thermo Fisher wird cGMP-produziert, entwickelt um den Standards der anwendbaren Zelltherapien zu entsprechen und umfasst darüber hinaus die Nachverfolgbarkeit und regulatorische Dokumentation zur Unterstützung der Überleitung der Patienten von der Forschung zur klinischen Fertigung.

Weitere Informationen über das Zelltherapie-Kooperationspartnerschaftsprogramm von Fisher finden Sie unter thermofisher.com/collabcenterpartnership.

