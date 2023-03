Marktführer bündeln Kräfte, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern und die Testverfahren für moderne und ältere Anwendungen zu optimieren

Planview, die führende Plattform für vernetztes Arbeiten von der Portfolioplanung bis zur Auslieferung, hat heute eine neue strategische Zusammenarbeit mit UiPath (NYSE: PATH), einem führenden Anbieter von Unternehmensautomatisierungssoftware, angekündigt. Die Integration zielt darauf ab, die UiPath Business Automation Platform mit der marktbestimmenden Value Stream Management (VSM)-Lösung Planview® Tasktop Hub zu verschmelzen. Durch die Kombination von UiPath Test Suite und VSM können Teams die Automatisierung sich wiederholender und zeitraubender Aufgaben steigern, manuelle Fehler reduzieren und die Auslieferung ihrer Produkte beschleunigen.

"Unsere Zusammenarbeit mit UiPath ist ein Wendepunkt für führende Technologieunternehmen, die Herausforderungen in den Bereichen Effizienz und Transparenz bewältigen wollen", so Louise K. Allen, Chief Product Officer bei Planview. "Schnelle und kontinuierliche Automatisierungstests sind nicht länger ein "Nice-to-have", sondern entscheidend, um die digitale Transformation zu beschleunigen und die Zukunft der vernetzten Arbeit zu fördern. Aus einem aktuellen Bericht von Planview geht hervor, dass Engpässe häufig am Ende des Release-Prozesses auftreten, da 40 der gesamten Lieferzeit im Abschnitt Softwaretests und Release-Aktivitäten anfallen. Diese Integration bietet Transparenz und Kontrolle während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung und versetzt Teams in die Lage, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen."

Planview Tasktop Hub ermöglicht die Integration von UiPath mit mehr als 40 der beliebtesten ALM-Tools (Application Lifecycle Management) auf dem Markt, wie Azure DevOps, Jira und ServiceNow. Teams sind jetzt in der Lage, Testautomatisierungen bei der Produktionsqualität auf moderne und ältere Anwendungen anzuwenden. Mit der kombinierten Lösung lassen sich auch Tests und andere Aufgaben der Softwarebereitstellung automatisieren, so dass die Teams eine schnellere und zuverlässigere Auslieferung erreichen und gleichzeitig Ressourcen freisetzen können, um sich auf strategisch anspruchsvollere und hochwertigere Aktivitäten zu konzentrieren.

"Gemeinsam mit Planview können CIOs und IT-Führungskräfte mit unseren intuitiven und skalierbaren Testlösungen, die in der einzigen durchgehenden Automatisierungsplattform, die es auf dem Markt gibt, enthalten sind, Softwaretestergebnisse schneller und bei geringeren Kosten erzielen", erklärt Dr. Gerd Weishaar, Senior Vice President of Product Management bei UiPath. "Unternehmen können ihre uneinheitlichen und veralteten Testing-Tools hinter sich lassen und auf der UiPath-Plattform zusammenführen. So können Sie die Verwaltung und Ausführung der Produktbereitstellung durch ihre Teams modernisieren."

Planview Tasktop Hub ermöglicht es CIOs und Transformationsverantwortlichen, den Wertschöpfungsfluss bis hin zu den Geschäftsergebnissen zu verfolgen, indem sie die Leistung der besten Tool-Chains in einem nahtlosen Tech-Stack kombinieren, der die Produktivität steigert, Engpässe beseitigt, die Markteinführungszeit verbessert und Umsatzverluste reduziert. In der Lösung ist das Flow Framework® implementiert, das vom Chief Technology Officer des Unternehmens, Dr. Mik Kersten, entwickelt wurde. Die VSM-Lösung von Planview wurde kürzlich im The Forrester Wave Value Stream Management Bericht für das vierte Quartal als führend eingestuft und erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei den Kriterien "Integration von Drittanbietern", "VSM-Dashboard", "Endbenutzererfahrung", "Analysefunktionen", "KPI-Tracking", "Produktvision" und "Innovationsplan".

Weitere Informationen über Planviews marktführendes Portfolio und Arbeitsmanagement-Lösungen finden Sie unter:www.planview.com. Um mehr über die UiPath Business Automation Platform zu erfahren, besuchen Sie uns auf: www.uipath.com.

Planview hat eine Vision: die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten, von der Idee bis zur Wirkung. Planview unterstützt Unternehmen dabei, das zu erreichen, was am wichtigsten ist. Wir helfen unseren Kunden bei Bedarf und Geschwindigkeit, bei Leidenschaft und Fortschritt sowie bei Overhead und Optimierung. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von mehr als 4.500 Kunden weltweit, darunter 59 Unternehmen des Fortune-100-Segments. Planview versetzt Unternehmen in die Lage, die Markteinführungszeit und die Vorhersagbarkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern, um Kapazitäten freizusetzen, und sicherzustellen, dass ihre strategisch wichtigsten Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erzielen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio unter planview.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung.

