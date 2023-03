Die Stimmung an der Wall Street hat sich zur Wochenmitte wieder spürbar gebessert. Eine optimistische Prognose des US-Chip-Herstellers Micron und neuerliche Hoffnungen auf künftige Zinssenkungen in den USA haben dabei insbesondere dem Tech-Sektor kräftigen Rückenwind verliehen. Doch auch die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 stiegen deutlich. Der Dow stieg am Mittwoch rund 1,0 Prozent oder 323 Punkte auf 32.717,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,42 Prozent auf 4.027,81 Zähler ...

