Im Vergleich zur vergangenen Woche ging es an den Märkten zuletzt eher ruhig zu, doch dieser Eindruck trügt. Von Entspannung kann noch immer keine Rede sein und von den ewigen Zinssorgen über eine drohende Bankenkrise bis hin zu diversen anderen Themen hält die Anlegerinnen und Anleger noch immer so einiges in Atem.Bei der Commerzbank (DE000CBK1001) reichte es immerhin den zweiten Tag in Folge für Zugewinne. Am Dienstag ging es für die Aktie des Instituts um 1,58 Prozent in die Höhe, womit jene aber noch immer als angeschlagen angesehen werden ...

