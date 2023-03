Toronto, Ontario - 29. März 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das "Unternehmen" oder "NuGen") freut sich bekannt zu geben, dass das neue B2C-Online-Abonnement-Geschäft, das auf www.insujet.com angeboten wird, den Verbrauchern in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen wird.

Durch die Nutzung von Versandzentren in Europa und Kanada gewährleisten wir eine schnelle Lieferung aller Einkäufe, die über Smartphone oder unseren Webshop mit nur wenigen Klicks getätigt werden können. Das Starter-Kit des Kunden wird dann innerhalb von Stunden bereitgestellt, verpackt und versandt, was ein hochgradig skalierbares virtuelles Geschäftsmodell ermöglicht.

Wenn sich ein Kunde für ein Abonnementmodell zur Lieferung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien wie Adapter und Düsen entscheidet, stehen zwei Optionen zur Verfügung, die vierteljährlich in Rechnung gestellt werden. In einem 1- oder 3-Jahresplan werden die Kosten für Waren und erste Lieferung vollständig im ersten Quartal gedeckt, sodass Gewinnmargen in den verbleibenden Quartalen von 71 auf 87 % steigen. Die Gesamtgewinnmarge über 3 Jahre einschließlich des ersten Quartals wird auf 76 % geschätzt.

"Unser neues Online-B2C-Abonnementgeschäft führt das sogenannte ‚Razor Blade Model' in den Medizinprodukte-Bereich ein und bietet NuGen eine neue und sehr attraktive Einnahmequelle. Beim Entwickeln eines Platform-as-a-Service-Angebots für das InsuJet-Gerät, werden neben den hohen Margen die generierten Umsätze als wiederkehrend, vorhersehbar und finanziell attraktiv eingestuft. InsuJet bietet Diabetikern auf der ganzen Welt eine bessere Versorgung, und wir möchten den Zugang zu dieser verbesserten Versorgung durch unser neues abonnementbasiertes Online-Angebot erweitern", so CEO Richard Buzbuzian. "Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären in den kommenden Wochen unseren offiziellen Einführungstermin und das damit verbundene Marketing mitzuteilen. Wir sind startbereit."

InsuJet ist derzeit für den Verkauf in 42 Ländern zugelassen[i].

Die Wirksamkeit von InsuJet ist gekennzeichnet durch eine verbesserte Insulinaufnahme von mehr als 40 % und ist auf der Website des Unternehmens zu finden.

Klinische Studien, Zertifikate und Berichte

Weitere Informationen zu klinischen Studien, Zertifikaten oder InsuJet-Berichten finden Sie unter www.insujet.com, indem Sie auf die Schaltfläche "Partners" klicken. Weitere Informationen zu Produktempfehlungen finden Sie unter www.insujet.com, indem Sie auf die Schaltfläche "Community" klicken.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein aufstrebendes spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das die nächste Generation kanülenloser Technologien und anderer innovativer Produkte für die medizinische Versorgung entwickelt. Die Produkte des Unternehmens, zu denen die kanülenlosen Injektionssysteme InsuJet und PetJet gehören, sind darauf ausgelegt, das Leben von Millionen Menschen und Tieren verbessern. NuGen wird fortgesetzt in zahlreichen Ländern, einschließlich Kanada, zugelassen. Die Produkte von NuGen sind für den Einsatz in verschiedenen wichtigen Bereichen konzipiert, darunter Diabetes, Veterinärmedizin und Impfstoffe.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", Budget", "eingeplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://www.insujet.com/pages/partnersinsuJet-reports

