30.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR MEDIENMITTEILUNG Zug, 30. März 2023 Fokussierung der Strategie auf direkte und indirekte Immobilienanlagen

Verkaufserlös wird zur weiteren Stärkung der Bilanz eingesetzt Swiss Prime Site hat gestern einen Vertrag zum Verkauf der Gruppengesellschaft Wincasa an Implenia für CHF 235 Mio. (Enterprise Value) unterzeichnet. Durch den Verkauf fliessen Swiss Prime Site flüssige Mittel in Höhe von rund CHF 181.6 Mio. zu (inkl. gruppenintern erfolgter Dividendenzahlung für 2022). Der Vollzug ist, abhängig von der behördlichen Genehmigung, im 2. Quartal geplant und wird wirtschaftlich rückwirkend per 1. Januar 2023 umgesetzt. Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Der Verkauf von Wincasa und die Nichtweiterführung des operativen Betriebs von Jelmoli ab Ende 2024 schaffen eine maximale Verschlankung unseres Unternehmens. Wir fokussieren uns nun auf unser erstklassiges Immobilienportfolio sowie das wachstumsstarke Asset Management.» Der operative Betrieb von Wincasa wird von Implenia nahtlos fortgeführt. «Die Akquisition passt hervorragend zu unserer Strategie für nachhaltigen Erfolg - mit klarem Fokus auf stabile Dienstleistungserträge entlang unserer Wertschöpfungskette. Wir werden von den Kenntnissen und Kundenbeziehungen von Wincasa profitieren», sagt André Wyss, CEO Implenia. Oliver Hofmann, CEO Wincasa, ergänzt: «Als etabliertes und sehr gut vernetztes Unternehmen mit Erfahrung über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien ergänzen wir Implenia optimal. Gemeinsam können wir ein umfassendes, integriertes Dienstleistungsangebot für unsere Kunden schaffen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Zukunft.» Swiss Prime Site plant die eingenommenen Mittel zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und damit zur weiteren Stärkung der Bilanz einzusetzen. Pro forma, unter Berücksichtigung eines vollständigen Vollzugs, reduziert sich die Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) per 31. Dezember 2022 entsprechend von 38.9% auf rund 37.5%. Der Wincasa zugerechnete und nun entfallende Beitrag an der FFO I Guidance 2023 betrug CHF 0.27 pro Aktie. Swiss Prime Site rechnet aus dem Verkauf mit einem nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern von rund CHF 140 Mio. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

