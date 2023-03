Am 1. April 2023 jährt sich die Eröffnung des Victor's Fine Dining by Christian Bau zum fünfundzwanzigsten Mal. Heute zählt das vielfach ausgezeichnete Drei-Sterne-Restaurant zu den besten Gourmetadressen der WeltMit 14 Jahren entdeckte der aus dem Schwarzwald stammende Christian Bau seine Faszination für das Kochen. Seine Kochlehre in Achern schloss er als Landesbester seines Jahrgangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...