Für das von UBM und Paulus Immobilien in Frankfurt errichtete Holz-Hybrid-Bürogebäude Timber Pioneer wurde mit Universal Investment ein Mietvertrag abgeschlossen. Universal Investment wird auf zwölf Jahre mit ca. 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast 10.000 m2 Flächen nutzen. Insgesamt bietet das 8-geschossige Smart Office Gebäude 14.100 Quadratmeter Bürofläche und rund 1.500 Quadratmeter Retailfläche. "Universal Investment ist die am stärksten wachsende Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) in Deutschland, entsprechend investieren wir in unser Team. Mit dem New-Work-Konzept, das wir an unserem künftigen Hauptsitz im Timber Pioneer umsetzen werden, stärken wir auch unser Profil als innovativer Arbeitgeber. Für ...

