Für BioNTech (WKN: A2PSR2) brechen schwerere Zeiten an. In den letzten beiden Jahren ist aus dem kleinen Unternehmen, das kaum Umsatz erwirtschaftete, ein milliardenschwerer Konzern geworden. Das alles hing natürlich mit den extrem erfolgreichen COVID-19-Impfstoffen zusammen. Diese eine Produktgruppe hat BioNTech zu einem weltweit bekannten Unternehmen gemacht und gleichzeitig Milliarden in die Kasse gespült. Dass diese wunderbare Zeit sprudelnder Gewinne nicht ewig anhalten kann, war natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...