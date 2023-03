Es bleibt dabei, der DAX zeigt sich in dieser Woche sehr stabil. Gestern schloss der DAX rund 1,2 Prozent höher bei 15.328 Punkten. Die Vorgaben sind diesmal gemischt. An der Wall Street lief es sehr gut, Die Börsen in Asien schwächelten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Intel, SMA Solar, Infineon, ...