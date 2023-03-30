EXANE BNP SENKT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - KURSZIEL VON 2,50 EUROJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 28 (25) EUR - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 26,60 (21,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 5,70 (5,90) EUR - 'NEUTRAL'LBBW HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 42 (39) EUR - 'KAUFEN'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 92 (104) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 46 (52) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 34,60 EUR BERENBERG STARTET REPLY MIT 'BUY' - ZIEL 144 EUR BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6600 (6700) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT TRITAX BIG BOX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 170 PENCEEXANE BNP SENKT KPN AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 3,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...