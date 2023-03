(shareribs.com) London 30.03.2023 - Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Ölbestände in den USA stärker gesunken als erwartet. Auch die Produktion ist zurückgegangen. Die Ölpreise können davon jedoch kaum profitieren. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 7,5 Millionen auf 473,7 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...