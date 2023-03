Nach Darstellung von SMC-Research kommt die von clearvise anvisierte Übernahme des Anlagenportfolios von TION nicht zustande. Aufgrund zahlreicher weiterer Wachstumsinitiativen hält SMC-Analyst Holger Steffen die Expansionsziele von clearvise trotzdem für erreichbar und sieht deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

clearvise verfolge laut SMC-Research zahlreiche Initiativen, um das eigene Portfolio, das bereits aus Wind- und Photovoltaikanlagen (und einer Biogasanlage) mit einer Kapazität von mehr als 300 MW bestehe, weiter auszubauen. Ein größerer Schritt wäre die im letzten Jahr im Rahmen eines Memorandum of Understanding vereinbarte Übernahme des 158-MW-Portfolios der börsennotierten TION Renewables AG gewesen. Nach einem Wechsel des Großaktionärs und der Strategie des Zielunternehmens komme die Transaktion allerdings nicht zustande.

clearvise habe aber zahlreiche andere Wachstumsoptionen, insgesamt bestehe schon jetzt eine Pipeline von 450 MW. Damit sehe das Management eine gute Grundlage, um die Wachstumsziele der clearSCALE 2025 Strategie, die bis 2025 einen Ausbau des Portfolios auf 750 MW sowie den zusätzlichen Aufbau einer gesicherten Pipeline mit 250 MW vorsehe, zu erreichen.

Die Analysten haben in ihrem Modell die Transaktion, die sie bereits einkalkuliert gehabt haben, herausgenommen. Dadurch basieren ihre Cashflow-Schätzungen nun auf Kapazitäten von 670 MW per Ende 2025, was rund 10 Prozent unter dem Ziel der Gesellschaft liege. Da die Analysten clearvise die Erreichung der Ziele durchaus zutrauen, sehen sie das als konservativen Ansatz. Aus den reduzierten Schätzungen, deren Wirkung durch den gleichzeitig geringeren Verwässerungseffekt (keine Aktienausgabe für die TION-Übernahme) etwas kompensiert worden sei, resultiere ein neues Kursziel von 3,40 Euro (bislang: 3,70 Euro). Trotz der Reduktion sehen die Analysten damit ein attraktives Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent und bekräftigen ihre Einstufung "Buy".

