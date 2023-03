In den USA sorgten massive Abflüsse von Geldeinlagen bei Regionalbanken für eine Bankenkrise - für den Euroraum aber gibt nun die EZB Entwarnung: laut EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel litten Banken der Eurozone nicht unter relevanten Geldabflüssen. Die Turbulenzen um die Credit Suisse haben also offenkundig nicht zu einer größeren Verunsicherung der Bankenkunden geführt. In der Eurozone gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...