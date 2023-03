Die Geely-Marke Lotus hat mit den Auslieferungen ihres ersten Elektromodells Eletre in China begonnen. Noch in diesem Jahr soll das E-SUV auch in der EU und Großbritannien an die ersten Kunden übergeben werden. Die Planung für künftige Lieferungen in die USA und den Rest der Welt ist ebenfalls im Gang, so Lotus. "Eletre ist ein entscheidender Teil unseres Plans, Lotus in eine wirklich globale Elektroautomarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...