Der deutsche Leitindex DAX dürfte am Donnerstag erneut freundlich in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den DAX rund 30 Minuten vor dem Handelsbeginn 0,5 Prozent höher auf 15.408 Punkte. Im Fokus stehen am heutigen Handelstag Inflationsdaten für den März aus Deutschland. Diese werden am frühen Nachmittag veröffentlicht. Erwartet wird eine weitere Abschwächung der Inflation. Gute Vorgaben gibt es aus den USA. Dort hat der Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch um ein Prozent auf 32.717,60 ...

