SAF-Holland kündigt weiteres Wachstum für 2023 an. Nach einem Rekordumsatz in 2022 will man in diesem Jahr weiter wachsen. Das Geschäft bei SMA Solar brummt. Das Unternehmen ist daher in der Lage, die Prognose für das 1. Quartal und das Gesamtjahr vorzeitig anzuheben. Stagnation bei 1&1. Der Mobilfunkanbieter legte für 2022 eine Umsatzstagnation und leicht sinkende Profitabilität vor, was sich auch im Ausblick für 2023 fortsetzt.Kein einheitliches Bild in Asien. Der Handel am Donnerstagmorgen entwickelt sich sehr unterschiedlich. ...

