München (ots) -Bonn erobert vorerst die Tabellenspitze der BBL, gewinnt 91:75 gegen Ludwigsburg. Bonn ist damit seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen und in absoluter Bestform. Für die Playoffs sind die Bonner bereits qualifiziert. "Es war nicht einfach für uns. Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Wir hatten auch ein schweres Spiel am Sonntag gegen Chemnitz, wo wir ziemlich gestruggled haben. Da haben wir uns am Ende aber durchgesetzt", analysiert Bonns Leon Kreuzer. Im EuroCup stehen Ulm und Hamburg im Achtelfinale. Vor allem die Ulmer holen sich international als nunmehr Gruppendritter ihr Selbstbewusstsein. "Wir haben uns über die Saison gesteigert. Das war sehr wichtig für uns. Das ist erst der erste Schritt. Wir möchten noch einige mehr machen.", freut sich Ulms Trainer Anton Gavel über eine "tolle Leistung". Philipp Herkenhoff gab bei Ulm sein Comeback nach langer Knieverletzung: "Ich habe lange auf das Spiel hin gefiebert. Es kam vieles dazwischen, wie das bei einer Verletzung eben ist. Nach einem Jahr endlich wieder auf dem Feld zu stehen, ist wie eine Erlösung. Ich habe mich wie ein Sechzehnjähriger gefühlt." In der EuroLeague verloren am Dienstag die Bayern mit 76:86 gegen Athen und Berlin mit 87:93 gegen Baskonia. Beide Mannschaften haben keine Chance mehr auf die Playoffs, wohl aber die nächsten Gegner FC Barcelona und Monaco.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus BBL, EuroLeague und EuroCup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute gastiert ALBA Berlin beim FC Barcelona an - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Der FC Bayern empfängt am Freitag den AS Monaco (ab 18.45 Uhr) und am Sonntag Ludwigsburg (ab 17.45 Uhr). Alles live bei MagentaSport.Telekom Baskets Bonn - MHP RIESEN Ludwigsburg 91:75Spitzenspiel in Bonn. Die Bonner übernehmen mit dem Sieg und einem Spiel mehr die Tabellenführung. In einem umkämpften Spiel startet Ludwigsburg besser, zur Halbzeit steht es Unentschieden. In der 2. Hälfte spielen die Bonner ihre Qualitäten gut aus. Für die Telekom Baskets ist es der 16. Pflichtspielsieg in Serie. Ludwigsburg hingegen kassiert die 3. Niederlage in Folge.Jacob Patrick, 14 Punkte, Ludwigsburg: "In der 1. Hälfte hatten wir TJ Shorts noch ganz gut im Griff. Da haben wir auch den Gameplan verfolgt und waren gut im Spiel. Wir haben aber auch leichte Dinger abgegeben, wo hier und da die Kommunikation nicht gestimmt hat. Wenn man leichte Punkte gegen Bonn abgibt, ist es schwer zu gewinnen. Die nutzen das jedes Mal aus."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2RmZENEL3JPUnVSVk9qTTJtQjlLdS92VHFEWk9UdDJKNFdaM2JrZ0czQT0=Nationalspieler Leon Kratzer, 16 Punkte Bonn: "Es war nicht einfach für uns. Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Wir hatten auch ein schweres Spiel am Sonntag gegen Chemnitz, wo wir ziemlich gestruggled haben. Da haben wir uns am Ende aber durchgesetzt. Das war jetzt wieder der Fall. Wir mussten ein wenig leiden, aber am Ende haben wir uns wieder durchgesetzt und souverän gewonnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2xPMHFVdnRBUjl0THh2QXJlVVhwekxxSWNJdkFlTHYrOUd4RkladG04dz0=EuroCupRatiopharm Ulm - U-BT Cluj-Napoca 91:71Ulm siegt souverän gegen Cluj und steht damit auf dem 3. Platz der Gruppe A im EuroCup und qualifiziert sich für die Playoffs. Für die Ulmer ist es der 3. Pflichtspielsieg in Serie.Brandon Paul, Ulm: "Das bedeutet uns eine Menge. Wir wussten, was für uns auf dem Spiel steht. Für Cluj ging es um nichts mehr, aber sie haben es uns nicht leicht gemacht. Wir hatten keine leichte Vorbereitung, aber wir sind rausgegangen und haben sie uns direkt geschnappt. Die Intensität haben wir die ganze Zeit hochgehalten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YmNjNW10MkNUTlllbmJtdnM5Mm8xRXE0SS9yV21UNFVYNWhhYVk0U1VKaz0=Anton Gavel, Trainer Ulm: "Das ist eine tolle Leistung. Gratulation an unseren Klub und die Spieler. Sie haben sich das verdient. Wir haben uns über die Saison gesteigert. Das war sehr wichtig für uns. Das ist erst der erste Schritt. Wir möchten noch einige mehr machen. Hoffentlich können wir diesen Weg fortsetzen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bklhSmVQeE1GYU1ocUVjUWVEeDBNN3FicWhIOGs4bnJvWG9ER3J4L01Cdz0=Philipp Herkenhoff, gab sein Comeback für Ulm: "Ich habe lange auf das Spiel hin gefiebert. Es kam vieles dazwischen, wie das bei einer Verletzung eben ist. Nach einem Jahr endlich wieder auf dem Feld zu stehen, ist wie eine Erlösung. Ich saß am Samstag schon mit auf der Bank. Ich habe mich wie ein Sechzehnjähriger gefühlt. Wir haben als Team gegen Cluj gut als Team agiert. Ein Playoff-Spiel hier zu Hause zu haben, ist immer besonders."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wm9ic3VVQjYwTkFWN1gyNVdSWFJvOExGbEc3ZzlJR0lLQWN3TUN0SnRFbz0=Gran Canaria - Veolia Towers Hamburg 86:73Hamburg verliert deutlich gegen Gran Canaria, qualifiziert sich dennoch als Gruppenachter für das Achtelfinale. Gran Canaria zieht als Gruppenerster in die nächste Runde ein.Benka Barloschky, Trainer Hamburg: "Wir wussten, dass wir eine gute offensive Performance brauchen, um mithalten zu können. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Wir haben einige Dinge richtig gemacht. Wir haben die Körber aber nicht gut genug getroffen, um am Ende zu gewinnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bU9ja3B2ZWdsVzZjWWhDdXZZaENubHlsRVRtNGUwejBIUm5VU2tCTkVVUT0=Jaka Lakovic, Ex-Ulm Trainer jetzt bei Gran Canaria: "Ich freue mich über den Sieg, aber wir haben einige Dinge nicht wirklich gut gemacht. Wir waren in der Defensive nicht solide und haben die Rebounds nicht verteidigt. Wir haben kein großartiges Spiel gemacht, aber gewonnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Myt5MXZ0OFNiSC9BNmNXQ1RGYTBoa2ZVd1ZqSzBCcVpTMCtvbFZrZVFhcz0=Die Stimmen aus der EuroLeaguePanathinaikos Athen - FC Bayern München 86:76Die Münchner kassieren die 4. Niederlage in der EuroLeague in Serie, verlieren mit zehn Punkten gegen Athen. Der FC Bayern steht damit auf dem 15. Platz. Am Freitag kommt der Vierte Monaco.Andrea Trinchieri, Trainer Bayern: "Wir müssen besser auf den Ball achten. Wir hatten zu viele Ballverluste. Da waren wir schlampig. Das hat uns das Spiel gekostet."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dDVBeWt1QVI5Snd4MUxIWWVsNHJncHZzRnVNbWNtRFlGaVorVExueUkyST0=Paris Lee, 10 Punkte, 11 Assists Athen: "Meine Familie und die Zuschauer haben mir den Extra-Push gegeben. Es war ein lustiges Spiel. Wir haben gut zusammengespielt und den Ball laufen lassen. Darum geht es auch."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHBYd0pjZ1ZrVkxsTFFNaFRTTE1LbTU4TTZEdWxNVnEyR3FIL2dESCtWWT0=Baskonia Vitoria Gasteiz - ALBA Berlin 93:87Berlin verliert knapp mit sechs Punkten gegen Baskonia. Dabei führen die Berliner zwischenzeitlich mit elf Punkten und holen mit kurzer Pausenunterbrechung zwischen dem 1. und dem 2. Viertel 19 Punkte in Folge. Berlin bleibt Vorletzter in der EuroLeague, heute wartet der FC Barcelona, aktuell Dritter.Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Ich denke, wir haben gegen einen guten Gegner ein gutes Spiel gezeigt. Ich bin mit der Performance meiner Mannschaft zufrieden. Sie haben gut und mit der richtigen Mentalität gespielt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K1FCTWtGYStwS0dyenNBeXRvekdobjRhN2hJdi9COHdPeGZ1aXd0bUMybz0=Maik Kotsar, Baskonia, ehemals Hamburg: "Das war ein wichtiger Sieg. Das Team hat sehr hart dafür gekämpft. Ich bin stolz, dass wir den Sieg holen konnten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlpXWXBnc1JtUlc3NlEvRmNKa3VKUm1ubW5zbU9PSi9pNDB0MlJqMFJWWT0=Basketball live bei MagentaSportHeuteEuroLeagueAb 20.15 Uhr: FC Barcelona - ALBA BerlinFreitag, 31.03.2023Ab 18.45 Uhr: FC Bayern München - AS MonacoSamstag, 01.04.2023Ab 17.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - Veolia Towers Hamburg, BG Göttingen - ratiopharm ulmAb 20.15 Uhr: Harko Merlins Crailsheim - Basketball Löwen Braunschweig, Brose Bamberg - Würzburg BasketsSonntag, 02.04.2023Ab 14.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - MLP Academics Heidelberg, Fraport Skyliners, Niners Chemnitz - Rostock Seawolves, medi bayreuth - Syntainincs MBCAb 17.45 Uhr: FC Bayern München - MHP Riesen Ludwigsburg