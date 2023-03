Am gestrigen Mittwoch konnten Plug-Power-Anleger etwas aufatmen. Die Aktie stoppte ihren rasanten Abwärtstrend. Nachdem sie am Dienstag ein neues Jahrestief markiert hatte, legte sie um rund sechs Prozent zu. Doch droht schon bald der nächste Kursrutsch?Seit Anfang Februar kennt die Plug-Power-Aktie nur einen Weg: nach unten. Am Dienstag rutschte der Kurs mit 10,30 Dollar sogar auf ein neues 52-Wochen-Tief. Trotz der gestrigen Stabilisierung verdichteten sich die Vorzeichen für einen weiteren Absturz. ...

