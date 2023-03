DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: FRENER & REIFER GmbH eröffnet neues Kompetenzzentrum in Verona, Italien

München (pta/30.03.2023/09:30) - Nach langjähriger Zusammenarbeit übernimmt FRENER & REIFER das gesamte technische Team der Giugiaro Engineering & Project Management srl (GEPM) in Verona, einer Ausgründung des ehemaligen Architektur- und Designbüros Giugiaro Architettura & Structures. Die Marke "Giugiaro" ist seit Jahrzehnten ein Synonym für innovative Designlösungen nicht nur im Automobilsektor, sondern auch im Industrie- und Fassadensektor.

"Wir freuen uns, das technische Team unter der Leitung von Davide Chesini ab April 2023 in der FRENER & REIFER Gruppe begrüßen zu dürfen", sagt Alessandro Andreetto, Geschäftsführer der Frener & Reifer GmbH. "Die neue lokale Einheit in Verona ist ein wichtiger strategischer Schritt zum Ausbau unserer technischen Kompetenz und zur Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit."

"Die Projekterfahrung der ehemaligen GEPM-Mitarbeiter, insbesondere im französischen und amerikanischen Markt, und das von ihnen aufgebaute persönliche Netzwerk tragen wesentlich zur Stärkung unserer internationalen Marktpräsenz bei. Dies bestätigt auch die derzeitige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem französischen Kunden BESIX beim Bau des wichtigsten Verkehrsknotenpunktes für die Olympischen Spiele 2024, dem Bahnhof Gare Saint-Denis-Pleyel in Paris, so Andreetto weiter. "Dank der Professionalität, mit der das Projekt bisher abgewickelt wurde, steht dem vorzeitigen Montagebeginn nichts mehr im Wege. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant, rechtzeitig zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2024."

Über die FRENER & REIFER Holding AG

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End-Spezialfassadenbau und nachhaltiger Gebäudetechnik. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden. Von Entwicklung, Design über Projektierung und Montage vor Ort bietet die FRENER & REIFER Holding alle Leistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Zaha Hadid verwirklichte das Unternehmen bereits weltweit mehrere anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (MoMA) in New York, das IOC-Hauptquartier in Lausanne oder die Steve-Jobs-Arena in Cupertino/Kalifornien.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Infos: http://www.frener-reifer.ag

Aussender: FRENER & REIFER Holding AG Adresse: c/o GCI Management Consulting, Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andrea Borgato Tel.: +49 89 20 500 650 E-Mail: ir@frener-reifer.ag Website: www.frener-reifer.ag

ISIN(s): DE000A2YN6Y5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in München

March 30, 2023 03:30 ET (07:30 GMT)