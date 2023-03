Nasdaq Copenhagen A/S: Værdipapirfonden Sydinvest - delisting

Due to liquidation, last day of trading UCITS shares in below sub-fund issued by Værdipapirfonden Sydinvest will be 31 March 2023. ISIN: DK0061271186 ------------------------------------------------------- Name: Sydinvest Højrentelande ESG Udb A ------------------------------------------------------- Last day of trading: 31. marts 2023 ------------------------------------------------------- Short name: SYVHESGUA ------------------------------------------------------- Orderbook ID: 187905 ------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66