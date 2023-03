Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoneigung der Finanzmarktinvestoren hat gestern weiter zugenommen, auch weil neue Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt ausgeblieben sind, so die Analysten der Helaba.Entsprechend freundlich hätten sich Aktien und andere risikoreiche Assetklassen präsentiert, während am Rentenmarkt eine Stabilisierung eingetreten sei. So sei das Einpreisen von Zinserhöhungserwartungen, was in den letzten Tagen wieder etwas zugenommen habe, nicht fortgesetzt worden, sodass ein wesentlicher Belastungsfaktor ausgeblieben sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...