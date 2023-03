Die Opelbank hebt den Zins für ihr Tagesgeldkonto deutlich an. Die Opelbank hebt den Zins für ihr Tagesgeldkonto deutlich an. Ab dem 4. April 2023 erhöht das Institut den Satz von 2,10 auf dann 2,45 Prozent. Zudem erfolgt die Zinsgutschrift monatlich, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt. Das Angebot gilt nur für Neukunden und nur für drei Monate - danach sinkt der Zins auf 0,75 Prozent (dem aktuellen Zinssatz für Bestandskunden). ...

