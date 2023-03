Nach der Rückkehr in die Profitabilität im vergangenen Jahr könnte Friwo 2023 der Durchbruch im indischen Markt für elektrische Zweiräder gelingen. Die Saat ist jedenfalls gelegt, nun muss geerntet werden.

Friwo: Große Chancen durchs Zweirad-JV in Indien

Die Aktie von Friwo (46,80 Euro; DE0006201106) hatten wir Ihnen Anfang Dezember vorgestellt. Nach unserem Gespräch mit CEO Rolf Schwirz auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt hatten wir den Eindruck, dass dieses Jahr der erfolgreiche Start in Indien gelingen könnte. Dort will Friwo mit seiner Technologie im Markt für Zweiräder punkten. Auch Indien verabschiedet sich sukzessive vom Verbrenner. Dazu haben die Münsterländer ein Joint-venture mit der Uno Minda-Gruppe gegründet, an dem sie 49,9 Prozent halten. Zusätzlich wird es 4 Prozent am Umsatz als Lizenzeinnahme geben. Langfristig will man 30 Prozent des Marktes erobern und baut deshalb auch eine gemeinsame Produktionsstätte in Indien.

Mit den ersten Umsätzen wird im Laufe des zweiten Quartals gerechnet. Doch auch ohne den Wachstumsschub aus Indien ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...