Unterföhring (ots) -Partner. Förderer. Multiplikator. ProSiebenSat.1 unterstützt im Rahmen einer Medienallianz die Special Olympics World Games Berlin 2023. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet vom 17. bis 25. Juni zum ersten Mal in Deutschland statt. Über 7.000 Athlet:innen mit geistiger und Mehrfachbehinderung treten in 26 Sportarten an. Die ProSiebenSat.1 Media SE begleitet die Weltspiele der Inklusion auf ihren TV-Sendern und digitalen Plattformen mit einer umfangreichen Berichterstattung unter ihrer Nachhaltigkeits-Dachmarke OneTomorrow.Christine Scheffler, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE: "Sport fördert Inklusion. Das beweisen die Special Olympics World Games seit vielen Jahren und leisten damit einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag. Wir bei ProSiebenSat.1 freuen uns sehr, in einer Allianz mit weiteren Medienhäusern die diesjährigen Spiele zu begleiten. Gemeinsam schaffen wir Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema. Ich bin jetzt schon gespannt auf die besondere Atmosphäre vor Ort, wenn Athlet:innen aus der ganzen Welt zusammenkommen und das Thema 'Vielfalt' bei diesem sportlichen Großereignis feiern."Sven Albrecht, Geschäftsführer des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023: "Die Special Olympics World Games in Berlin sind für unsere Athlet:innen der Höhepunkt in ihrem Sportlerleben. Und für uns alle sind sie eine Gelegenheit, den Menschen in Deutschland zu zeigen, wie inspirierend Begegnungen mit Menschen mit geistiger Behinderung sind, um mehr Teilhabe zu erreichen. Die Medienallianz ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wie die Spiele Deutschland bewegen. Dieses gemeinsame Engagement aller TV-Sender ist eine Welt-Premiere. Darüber freuen wir uns für alle Sportler:innen."Über die Special Olympics World GamesDie Special Olympics World Games sind das größte Sportereignis der Welt für Menschen mit geistiger Behinderung. Vom 17. bis 25. Juni finden sie in Berlin statt. Über 7.000 Sportler:innen aus 190 Ländern werden in 26 Sportarten miteinander wetteifern. Die meisten Wettbewerbe finden im Olympiapark am Olympiastadion und in der Messe Berlin statt. Alle Infos unter: www.berlin2023.orgÜber die ProSiebenSat.1 GroupProSiebenSat.1 ist das Zuhause von populärer Unterhaltung sowie Infotainment und einer der führenden Entertainment- und Commerce-Anbieter im deutschsprachigen Raum. Unser Entertainment-Portfolio wird durch digitale Verbrauchermarken in den Segmenten Commerce & Ventures sowie Dating & Video ergänzt. Ob mit Lagerfeuer-Formaten wie "The Masked Singer" und "Wer stiehlt mir die Show?" oder erfolgreichen Eigenproduktionen wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Wir stehen für beste Unterhaltung. Und das jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Unsere 15 Free- und Pay-TV-Sender sowie unsere digitale Streaming-Plattform Joyn verbinden wir mit unserem Produktions-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft. Dabei richten wir unsere Angebote nach den Bedürfnissen unserer Zuschauer:innen und Nutzer:innen aus. Unsere Reichweite stärken wir kontinuierlich und monetarisieren sie auf unterschiedlichste Weise: Neben der Vermarktung von Werbespots im Entertainment-Segment investieren wir in unserem Commerce & Ventures-Segment Werbezeiten in junge Digitalunternehmen und bekommen im Gegenzug Anteile an den Unternehmen selbst oder deren Umsätzen. Im Rahmen unserer Investment- und Commerce-Aktivitäten haben wir bereits die Entwicklung digitaler Verbrauchermarken wie flaconi, Jochen Schweizer mydays oder Verivox mit unserer TV-Reichweite und Werbekraft gestärkt. Nach diesem Prinzip ist auch das Segment Dating & Video entstanden: Mit der ParshipMeet Group haben wir einen führenden global agierenden Player im Dating-Markt geschaffen und decken ein breites Spektrum an Online-Dating- bis hin zu Social-Entertainment-Angeboten ab. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter:innen, die Zuschauer:innen und Kund:innen jeden Tag aufs Neue und mit großer Leidenschaft begeistern.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SEStefanie PrinzLeiterin Corporate & Internal CommunicationsTel.: +49 89 95 07-1199E-Mail: Stefanie.Prinz@prosiebensat1.comSpecial Olympics World Games Berlin 2023Nadine BaethkeSenior Manager Public RelationsE-Mail: nadine.baethke@berlin2023.orgOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/5475849