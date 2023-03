Kann sich Geschichte so schnell wiederholen, wie die Dominanz der Hightech-Werte im S&P 500? Das könnte man direkt annehmen, wenn man sich die Performance von Apple, Microsoft und Co im ersten Quartal diesen Jahres betrachtet. Die größten Wachstumsaktien stiegen deutlich stärker als der breite Markt, deren Gewichtung erinnert an die Dominanz der FAANG-Titel, während und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...