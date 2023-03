Die Zinserhöhung der US-Notenbank sorgt an der Börse für Erleichterung, der Dollar gibt leicht nach. Das sind gute Voraussetzungen für Gold, dessen Preis sich langsam wieder dem alten Rekordhoch annähert. Worauf Goldkäufer jetzt achten sollten. Aktuelle Markteinschätzung von Önder Çiftçi, CEO der Ophirum Group Vor der Sitzung der US-Notenbank am 22. März war die Nervosität an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...