Lübeck (pta/30.03.2023/11:15) - 30. März 2023. Safran, ein internationales Hochtechnologieunternehmen, das in der Luft-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie tätig ist, hat sich für die NXG XII 600 von SLM Solutions entschieden. Das Produktionssystem wird für die Herstellung großer, qualifizierter Aluminiumbauteile für aktuelle und zukünftige Entwicklungsprogramme verwendet und kommt auf dem Safran Additive Manufacturing Campus in Le Haillan bei Bordeaux zum Einsatz, wo bereits SLM®500 Maschinen betrieben werden. Mit der neusten Generation der NXG XII 600 erwirbt Safran eines der produktivsten Systeme auf dem Markt mit insgesamt zwölf 1kW Laserleistung.

"Safran ist entschlossen, die Kohlenstoffneutralität der Luftfahrt bis 2050 zu erreichen. Die additive Fertigung ist eines der wichtigsten Mittel, um dieses sehr ehrgeizige Ziel zu erreichen. Sie ermöglicht die Entwicklung innovativer Konstruktionen für unsere Produkte und reduziert gleichzeitig deren Gewicht erheblich. Maschinen wie die NXG XII 600 werden Teil dieser anspruchsvollen Reise sein", erklärt Francois-Xavier FOUBERT, General Manager des Safran Additive Manufacturing Campus.

"Mit ihren in der Branche einmaligen Eigenschaften eröffnet die NXG XII 600 neue Horizonte für Safran. Die Möglichkeit, größere Bauteile mit strengen Qualitäts-, Kosten- und Durchsatzanforderungen zu produzieren, führt zu neuen Bauteiledesigns und neuen Geschäftsmöglichkeiten, die zuvor nicht realisierbar waren. SLM Solutions ist stolz darauf, einen Beitrag zu dieser neuen Ära der Fertigung zu leisten", sagt Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions.

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt. SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter http:// www.slm-solutions.com.

Über Safran Safran ist ein internationaler Hochtechnologiekonzern, der in den Bereichen Luftfahrt (Antriebe, Ausrüstung und Innenausstattung), Verteidigung und Raumfahrt tätig ist. Sein Hauptziel ist es, einen Beitrag zu einer sichereren und nachhaltigeren Welt zu leisten, in der der Luftverkehr umweltfreundlicher, komfortabler und zugänglicher ist. Safran ist mit 83 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 19,0 Mrd. Euro im Jahr 2022 weltweit präsent und nimmt allein oder in Kooperationen eine weltweite oder regionale Führungsposition in seinen Kernmärkten ein. Safran führt Forschungs- und Entwicklungsprogramme durch, um die Umweltprioritäten seiner F&T- und Innovations-Roadmap einzuhalten.

Safran ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den Indizes CAC 40 und Euro Stoxx 50 vertreten. Für weitere Informationen: http://www.safran-group.com

