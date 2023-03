Während zumindest die meisten Banken sich an der Börse wieder leicht erholen können, gerät der Immobiliensektor immer weiter unter Druck. Großartig neue Erkenntnisse sind es dabei nicht, welche für fallende Kurse sorgen. Doch die Zinserhöhungen und fallende Immobilienpreise scheinen die Aktionäre dauerhaft verunsichert zu haben.Besonders heftig bekomm dies hierzulande Vonovia (DE000A1ML7J1) zu spüren, wo die Kurse schon seit einer ganzen Weile stets nur in eine Richtung bewegt werden: nach unten. Nachdem der Titel in den letzten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...