Seit bei Leoni im Dezember der Verkauf der Kabelsparte überraschend geplatzt ist, taumelt das Unternehmen an der Börse ungebremst in die Tiefe. Hinter den Kulissen wurde zuletzt an der Rettung des Konzerns gebastelt, was im ersten Moment erstmal gut klingt. Doch für die Aktionäre wird es aller Voraussicht nach nichts zu holen geben.Leoni (DE0005408884) teilte gestern per Ad-hoc-Mittelung mit, wie das Unternehmen sich die Zukunft vorstellt. Grob zusammengefasst soll der österreichische Unternehmer Stefan Pierer den kompletten Konzern übernehmen. ...

