Intel auf dem Vormarsch

Werbung







Positive Nachrichten aus der Chipbranche gab es zuletzt vermehrt. Nun reiht sich auch Intel in diese Reihe ein. Der Konzern möchte Chips für Rechenzentren nun früher als bisher geplant ausliefern.



Der zuletzt unter Druck geratene Chiphersteller Intel möchte im Cloud-Geschäft mitmischen. Hierzu möchte der Konzern seine eigene Cloud für Entwickler von KI (Künstlicher Intelligenz) auf den Markt bringen und damit gleichzeitig Marktführer Nvidia angreifen. Letzterer hat einen Marktanteil von knapp 80 Prozent in dieser Sparte inne. Unter anderem sollen für dieses Projekt die Xeon-Prozessoren im ersten Halbjahr 2024 ausgeliefert werden - schneller als bislang erwartet.









Auch die deutschen Tech-Titel konnten zuletzt mit einigen Signalen aufwarten. Der TecDAX® steht momentan aus technischer Sicht vor einigen wichtigen Marken. Welche genau dies sind und welche Chancen sich bieten könnten, erfahren Sie in unserer aktuellen Ausgabe des kostenlosen Newsletters "Daily Trading".









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC