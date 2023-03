Shop Apotheke (SAE) hat eine strategische Partnerschaft mit Galencia AG, dem führenden integrierten Gesundheitsdienstleister in der Schweiz, bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen werden die Geschäftsaktivitäten der Spezialitätenapotheke Mediservice AG und der Online-Apotheke shop-apotheke.ch in einem Joint Venture zusammenführen. Es wird erwartet, dass diese Transaktion für SAE wertsteigernd sein wird, da sie angemessene Multiplikatoren und Synergien bietet. Die Experten von AlsterResearch empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 85,00, mit weiterem Aufwärtspotenzial, sobald die Transaktion abgeschlossen und in den Schätzungen berücksichtigt ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV