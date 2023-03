Electronic Arts: wie reagiert der Markt auf die Ad-hoc-Meldung des Spieleentwicklers?

Sanierung mit dem Rotstift bei Electronic Arts (EA)! Wie reagieren jetzt die Anleger? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: EA ISIN: US2855121099



Rückblick: Das Wertpapier zählte einst als Stay-at-Home-Aktie zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Seitdem das Virus aus dem Alltag der meisten Menschen verschwunden ist, war das positive Momentum lange Zeit verschwunden. Nach der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte sehen wir allerdings eine interessante Seitwärtsrange mit viel Luft nach oben und ein zartes Halbjahresplus von rund 2.4 Prozent.

Chart vom 29.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 119.19 USD



Meinung: Die Gewinne des Unternehmens aus dem kalifornischen Redwood City sind nach den Höhenflügen der Pandemie abgestürzt und noch unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Jetzt hat das Management die Reißleine gezogen, einen Personalabbau um 6 Prozent der Stellen und den Wegfall von Büroflächen angekündigt.

Setup: Der Markt reagierte nachbörslich leicht positiv. Wir sind gespannt, wie es heute Nachmittag weitergeht. Unsere im Chart skizzierte Trade-Idee sollten wir eventuell intraday noch etwas feinjustieren. Frische Quartalszahlen werden erst am 2. Mai gemeldet. Es könnte jedoch vorteilhaft sein, sich in diesem Fall auf Daytrading zu beschränken, weil in den nächsten Tagen mit höherer Volatilität zu rechnen ist.

Meine Meinung zu Electronic Arts ist bullisch



Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in EA.



