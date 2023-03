Der Klimawandel wird verstärkt extreme Hitze bringen. Gefährlich für Mensch und Natur, aber auch für die IT-Infrastruktur. Google will künftig in seiner Suche neben Unwetterwarnungen auch umfangreiche Informationen zu Hitzewellen anzeigen. Unter Hitzewellen leiden Mensch und Natur - und auch die Rechenzentren von IT-Firmen wie Google oder Twitter. Im vergangenen Jahr musste der Suchmaschinenkonzern in Europa Server abschalten, weil die Kühlaggregate in den Datenzentren an ihre Leistungsgrenze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...